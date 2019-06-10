Видео: в Астрахани загорелся огромный рыбный цех

В Астрахани по неустановленной причине произошло возгорание кровли рыбного цеха на улице Дзержинского. Огонь стремительно распространяется на соседние хозяйственные постройки.

Сообщение о ЧП поступило около 20:00 по московскому времени.

"Площадь возгорания составляет около 600 квадратных метров. Крыша здания обрушилась. На месте от МЧС работают 15 единиц техники и 47 человек личного состава", - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Пожару присвоен второй номер сложности. Информация о пострадавших и причинах пожара уточняется.