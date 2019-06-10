В Сочи мотоциклист улетел с дороги в 20-метровый обрыв

В городе-курорте Сочи спасатели подняли из крутого обрыва высотой 20 метров пострадавшего в ДТП мотоциклиста. Об этом "РГ" сообщили сегодня в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

По словам спасателей, происшествие произошло накануне на Сухумском шоссе - на отрезке старой автодороги Хоста-Кудепста. Мотоциклист не справился с управлением, врезался в отбойник и вылетел в обрыв.

- Сообщение об аварии поступило в диспетчерскую службу "112" в 16.10. Спасатели выехали на место происшествия и при помощи альпинистского снаряжения и акьи (сани-волокуши для транспортировки пострадавших на любом рельефе) подняли мотоциклиста из обрыва на дорогу и передали его врачам "скорой помощи", - говорится в сообщении ведомства.