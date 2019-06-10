Названы самые необычные вакансии на Среднем Урале

Рейтинг самых необычных и редких вакансий в Свердловской области составили эксперты HeadHunter. Лидирует в топ-25 - переводчик в международное брачное агентство.

Компания предлагает "удаленку" с заработком от 30 до 80 тысяч рублей, постоянным обучением и карьерным ростом. Среди требований - английский язык, трудолюбие и готовность работать не менее шести часов в день.

На втором месте - вакансия мечты для геймеров: тестировщик, которому предстоит поиск, воспроизведение и проверка исправления ошибок в играх.

"Чтобы претендовать на эту должность, специалист должен любить компьютерные игры, знать их жанры, иметь представление о построении геймплея. Также важно быть педантичным, усидчивым, стрессоустойчивым и уметь хорошо объяснять суть ошибок", - рассказали аналитики.

На третьем месте - составитель поездов. Кандидату предлагают зарплату от 60 тысяч рублей. В его обязанности будет входить руководство движением маневрового локомотива, обеспечение правильной расстановки и согласованность действий работников и так далее. Претендент на эту вакансию должен иметь соответствующий опыт работы, знание устройства тормозных башмаков и многое другое.

В рейтинг попали и такие интересные профессии как байер (специалист по закупке обуви), фотограф автомобилей, потокер (расклейщик информационных материалов), слотчик (ответственный за заполнение стеллажей товаром) и прочие. Есть даже вакансия учителя английского языка в Китае (с переездом в Поднебесную и зарплатой до 120 000 рублей).