С чего начинается национальный парк? Конечно, с его создания. Постановление правительства России о создании особо охраняемой природной территории "Кенозерский национальный парк" было подписано 28 декабря 1991 года. Директором стала Елена Флегонтовна Шатковская, молодая женщина, мама двух детишек, до того 8 лет работавшая в Соловецком музее-заповеднике.

Что значило стать директором национального парка, когда страна на куски разваливается, можно не объяснять. Но что стало бы с Кенозерьем, не получи оно охранного статуса?

Здесь фольклористы XIX века записывали русские былины и сказки. Об этих местах Иван Билибин писал в журнале "Мир искусства", сопровождая текст пейзажами, орнаментами, росписями... Но вот получен статус, больше 141 тысячи северных гектаров, которые надо охранять. С чего начала директор? Что построила в первую очередь? Начальную школу в деревне Усть-Поча. Со временем "Кенозерье" вошло в список биосферных заповедников, стало кандидатом в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А если б не подумали о людях, живущих здесь веками? По словам Шатковской, "вымерли бы деревни, потерялась историческая самобытность этих мест".

Про то, как спасли от вырубок заповедные территории, - отдельный сюжет. Только за это директору "Кенозерья" и ее соратникам надо в ножки кланяться. На балансе у них более ста памятников культуры, в фондах 10 тысяч объектов. Впервые в мире подняли разрушенную 200-тонную летнюю церковь 1700 года...

А что касается Госпремии, конечно же, Шатковская давно ее заслужила.