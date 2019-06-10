"Силы тигра" перебросили "снайперские" Т-72Б3 на север Хамы

T-72B3 and General Suhel Al-Hassan under the protection of servicemen of the Special Forces of the #Russian Federation. 🇷🇺🇷🇺🇸🇾🇸🇾— Sukhoi Su-57 frazor🇷🇺🇮🇳 (@I30mki) 9 июня 2019 г.
North Hama, #Syria. @Mansourtalk @SteeleM35085377 @AWAKEALERT @HarbiehNadie @TheArabSource @saptak__mondal pic.twitter.com/qVOY4juJ2H
Эти танки принадлежат одному из наиболее элитных формирований - "Силам тигра". Соединением командует известный бригадный генерал Сухель Аль-Хасан.
Впервые в Сирии эта модификация "семьдесят вторых" была замечена в феврале 2017 года. В апреле того же года они сражались в районе Пальмиры.
Именно эти танки первыми в ходе сирийского конфликта испытали в реальных боевых действиях комплекс управляемого вооружения "Рефлекс-М", имеющий также натовское обозначение AT-11 Sniper.
Высокоточные ракетные снаряды самых совершенных модификаций "Инвар" и "Инвар-М" могут поражать различные цели, в том числе самые защищенные, на дистанции в 5000 метров.
Имеются версии с фугасными и термобарическими боевыми частями, предназначенными для уничтожения широкого спектра целей, таких как живая сила, защитные сооружения и легкая бронетехника.
Эффективное применение данного оружия, а также обычных боеприпасов обеспечивается современной системой управления огнем с одним из лучших в мире прицелов с тепловизионным каналом - "Сосна-У". Работу наводчика-оператора также облегчает наличие специального автомата сопровождения целей.
Наряду с Т-90 и Т-90А, танки Т-72Б3 считаются самыми совершенными из всех, что сейчас задействуют в ходе сирийского конфликта.