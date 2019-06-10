Случаи насилия над болгарскими врачами вызвали обеспокоенность в Евросоюзе

В издании Постоянного комитета европейских врачей при ЕС опубликована статья об участившихся в Болгарии случаях насилия над работниками сферы медицины.

"Эта проблема, вероятно, существует и в других странах, но в Болгарии наблюдается тревожная тенденция к росту числа нападений на докторов, медсестер и парамедиков", - отмечает автор материала председатель правления Болгарского союза врачей Иван Маджаров. Он подчеркнул, что информация о нападениях подобного рода поступает ему каждый день. Кроме того, упомянул, что нередким явлением является и проявление вербальной агрессии в отношении его коллег.

В заключении статьи Маджаров попросил партнеров по международной организации поддержать болгарских медиков любым возможным образом.

Месяцем ранее руководство Постоянного комитета европейских врачей уже обращало внимание на описываемую проблему и даже направило несколько писем властям Болгарии с призывом принять необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников сферы здравоохранения.