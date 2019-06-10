Смертельно больной экс-игрок "Зенита" анонсировал свой прощальный вечер

Бывший футболист питерского "Зенита" Фернандо Риксен обратился к своим болельщикам. В нем голландец, который с 2013 года борется с боковым амиотрофическим склерозом, анонсировал свой "последний вечер".

Вероятно, Риксен собирается прекратить борьбу с неизлечимой болезнью. В связи с этим он записал обращение с помощью устройства генерации речи, в котором рассказал, что 28 июня он организует прощальный вечер.

"Всем привет. 28-го у меня особенный вечер. Поскольку мне становится очень трудно, это будет моя последняя ночь. Приходите и сделайте ее запоминающейся. Надеюсь, скоро увидимся. Фернандо", - обращение Риксена опубликовано в микроблоге Twitter.

По данным британских СМИ, мероприятие пройдет в Глазго. Среди гостей ожидается бывший футболист местного "Рейнджерса" Марвин Эндрюс, комик Ди Максвелл, певица Линси Глен и телеведущий Дэвид Таннер.

За "Зенит" Риксен выступал с 2006 по 2009 год. В составе питерского клуба он становился чемпионом и обладателем Суперкубка страны, а также выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА.