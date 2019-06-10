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Рубрика: В мире

У берегов Хьюстона обнаружено тело начальника полиции Техаса

Текст: Андрей Васильев

Береговая охрана США, которая двое суток искала пропавшего начальника полиции Техаса, в воскресенье утром нашла его тело.

Фото: AP Photo/Laszlo Balogh
На Дунае обнаружено тело еще одного погибшего при крушении катера

Как сообщает Fox News, 50-летний Крис Рид, десантник, служивший в американской армии, был объявлен пропавшим без вести после того, как в пятницу его сбила волна от проходившего мимо большого судна с рыбацкой лодки, в которой он находился вместе с женой. Женщина не пострадала.

Тело Рида было найдено экипажем морской пехоты округа Галвестон на западной оконечности Хьюстонского судоходного канала. Поиски бывшего десантника велись на протяжении 40 часов на акватории в 650 морских миль. Местные СМИ сообщили, что погибший не использовал спасательный жилет.

Помимо того, что Рид был начальником полиции, он также являлся тренером по борьбе, попечителем школьного совета города Кемах.

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