Ушаков напомнил слова Путина о защите России

Россия не будет беззащитной - руководство страны не допустит такой ситуации. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

"Вопрос, будет ли продлен на пять лет действующий до февраля 2021 года договор об ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений, пока открыт", - заметил помощник главы государства. "Россия неоднократно подтверждала свою готовность обсуждать его продление, - сказал он. - Мне кажется, все присутствующие в зале считают, что сейчас нужно не разрушение остающихся элементов стратегической стабильности, а наоборот, сохранение и укрепление разоруженческих режимов".

"Россию все время вынуждают реагировать, отвечать на упомянутые шаги. Наше руководство неоднократно заявляло, что мы не допустим такой ситуации, когда страна окажется беззащитной, а ее безопасность ослабленной, беззащитными мы не будем", - сказал помощник президента и напомнил заявления Владимира Путина о новых ракетных системах.