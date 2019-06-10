В Техасе один человек погиб при падении строительного крана на дом

В Далласе (штат Техас) строительный кран рухнул на пятиэтажный многоквартирный дом. В результате один человек погиб, еще не менее шести жильцов получили ранения.

Представитель местной пожарной службы Джейсон Эванс уточнил, что погибла женщина. Состояние двух пострадавших оценивается как критическое, троих - как тяжелое. Один человек получил легкие травмы. Специалисты утверждают, что пока рано называть точное количество пострадавших, пишет "Интерфакс", ссылаясь на Associated Press.

Ранее национальная метеорологическая служба выпустила предупреждение о надвигающейся на Даллас сильной грозе. Прогнозировались порывы ветра до 113 км/час. Точная причина падения крана пока неизвестна, однако не исключено, что ветер также сыграл определенную роль.