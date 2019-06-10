Двадцать квартир сгорели , еще 10 были повреждены огнем в многоэтажном здании на востоке Лондона. Пожар начался в доме в De Pass Gardens, сообщает ВВС .

Около 100 человек более двух часов боролись с возгоранием. "Экипажи очень усердно работали на месте происшествия, чтобы взять под контроль огонь", - заявил Энди Мэлони из Лондонской пожарной команды.

Фотографии в соцсетях показывают, как большая часть здания охвачена пламенем с черным дымом, поднимающимся в воздух. Пострадали мужчина и женщина, которые отравились продуктами горения. Им была оказана необходимая медицинская помощь на месте происшествия.

Местные жители говорят, что случившееся было "адом". Огонь очень быстро распространился по дому и люди едва успели покинуть здание. Жительница дома Михаэла Георге сказала, что она ранее "подняла несколько вопросов" перед местными властями о безопасности деревянных балконов в многоквартирных домах.

По словам женщины, она находилась в своей квартире на четвертом этаже, когда начался пожар. "Пожарная бригада прибыла вовремя, но сначала им было трудно найти воду. Мы неоднократно говорили, что однажды здесь случится пожар", - сказал уроженка Румынии.

Мухтар Раджа, который живет напротив, отметил, что увидел пламя, когда выглянул в окно. "Жара была невыносимой, и огонь распространился очень быстро. Это было высокое здание, и скорость распространения огня была пугающей", - признался мужчина. Он сказал, что несколько сотен человек собрались снаружи, чтобы посмотреть, как аварийные службы борются с пламенем.

Венилия Батиста Аморим рассказала standard.co.uk, что новостройке под названием "Самуэль Гарсайд Хаус" от "Баркинг Риверсайд Лондон" уже пять лет. И в этом социальном доме в основном живут мигранты, пенсионеры и инвалиды. В каждой из двух частей здания проживает от 30 до 40 человек.

Людей, пострадавших от пожара, поместили в общественный центр "Темза Вью", находящийся примерно в полутора километрах от места происшествия. Мэр Лондона Садик Хан сообщил, что связывался с местным советом по поводу пожара.