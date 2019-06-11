В комментарии говорится, что, похоже, что начиная с 2017 года американская ксенофобия начинает перерождаться в настоящую паранойю. Американская администрация все чаще пользуется статьей 232 Закона о торговле 1962 года, которая позволяет вводить заградительные пошлины в случае угрозы национальной безопасности. В мае этого года в стране было объявлено о "введении чрезвычайного положения". За рубежом все чаще раздаются удивленные голоса: с какой такой суперугрозой столкнулась самая могущественная экономическая и военная держава, что ей приходится вводить чрезвычайное положение?

Ответ на этот вопрос очевиден: так называемые угрозы государственной безопасности - это не повод для защиты, а предлог для нападения в целях агрессивного продвижения своих интересов. Об этом хорошо известно международному сообществу. В ЕС четко отметили, что обозначаемые США угрозы государственной безопасности - не что иное, как предлог для проведения отраслевого протекционизма.

Злоупотребление понятием "государственной безопасности" разрушает доверие в международной торговле, более того - наносит ущерб самим США. На самом деле, самая серьезная угроза государственной безопасности США заключается в том, что нынешняя американская администрация заигралась с понятием "государственной безопасности". Это приведет к потере способности понимать и оценивать реальные угрозы государственной безопасности, что само по себе поставит страну под угрозу.