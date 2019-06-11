Япония арестовала капитана китайского рыболовецкого судна

Китайское рыболовецкое судно задержано в японской исключительной экономической зоне, в 137 километрах западнее архипелага Огасавара. Капитан арестован.

Судно было обнаружено патрульным кораблем японской службы безопасности на море. Экипаж шхуны проигнорировал требование остановиться для досмотра и продолжил следовать своим курсом, пытаясь скрыться, пишет РИА Новости, ссылаясь на телеканал Nippon Television Network.

Спустя два часа, нарушители были задержаны. Всего на китайском судне находились семь человек. Арестованный капитан уже признался, что его команда вела промысел тунца.