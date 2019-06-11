Инвестиции ЕБРР в экономику Беларуси могут превысить 360 млн евро

При энергичной, слаженной работе, убежден премьер-министр Беларуси Сергей Румас, объем инвестиций Европейского банка реконструкции и развития в экономику страны может превысить 360 млн евро. Этот прогноз он озвучил 11 июня на встрече с первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком в британской столице, передает БЕЛТА, особо отметив, что "обе стороны расширяют взаимодействие в различных секторах".

Соответствующие документы, подтверждающие динамику отношений, были подписаны в штаб-квартире организации. В частности, уточняет агентство, заключен меморандум о взаимопонимании между правительством РБ и Европейским банком в отношении сотрудничества в поддержку Совета по иностранным инвестициям Беларуси. Он станет новым органом содействия диалогу с инвесторским сообществом.

Кроме того, подписанным соглашением предусматривается, что ЕБРР выделяет 15,5 млн евро для программы "Чистая вода" в Витебской области. Эти средства профинансируют инвестиционную программу, которая позволит привести качество питьевой воды в соответствие со стандартами ЕС и ВОЗ. Новые станции по удалению избыточного железа из питьевой воды будут установлены в 80 населенных пунктах до конца 2022 года.

Между правительством РБ и ЕБРР подписан также меморандум о взаимопонимании относительно содействия повышению инвестиционной привлекательности "Витебскдрева".

По словам премьер-министра, Беларусь высоко ценит доверительные отношения с международной финансовой структурой. "Готовность сторон к равноправному диалогу стала залогом успеха нашего взаимодействия", - подчеркнул он, добавив, что сейчас правительство и ЕБРР готовятся к подписанию ряда новых соглашений в сфере транспорта, ЖКХ и энергоэффективности. "Мы заинтересованы в дальнейшем наращивании инвестиций ЕБРР, причем как в государственный, так и в частный сектор", - дал понять Румас.

Кстати, эксперты отмечают, что с начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал почти 2,46 млрд евро в 114 проектов в различных отраслях экономики страны.