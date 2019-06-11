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11.06.2019,  
12:02
Текст:  Николай Грищенко

Опубликовано видео перехвата самолетов США и Швеции над Балтикой

Появилась видеозапись перехвата российским Су-27 самолетов-шпионов ВВС Швеции и США над нейтральными водами Балтийского моря. После идентификации целей истребитель РФ сопроводил воздушные суда в соответствии с международными правилами.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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На кадрах, сделанных из кабины Су-27, можно увидеть, как российский перехватчик за считанные секунды догоняет шведский разведчик Gulfstream. Конденсационный след от реактивного самолета ВВС Швеции, не мешает полету отечественного истребителя.

Второй целью Су-27 стал американский разведывательный самолет RC-135. Перехват и идентификация воздушного объекта также прошли по "шведскому варианту".

Как отмечает Минобороны, полет российского самолета Су-27 проходил в строгом соответствии с международными соглашениями об использовании воздушного пространства.

Отметим, что в Балтийском море проходят военно-морские учения НАТО Baltops-2019. В них принимают участие до 40 кораблей, судов и подводных лодок из 18 стран.

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