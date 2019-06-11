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От рака умер рэпер Бушвик Билл

Музыка
    11.06.2019, 14:39
Текст:   Олег Усков

Ричард Шоу, более известный как Бушвик Билл (Bushwick Bill), участник оригинального состава легендарного рэп-проекта Geto Boys, умер от рака поджелудочной железы на 53-м году жизни в Хьюстоне. Исполнитель отошел вечером воскресенья в окружении семьи.

Как пишет TMZ, у музыканта было онкологическое заболевание в четвертой стадии. Смертельный недуг рэперу диагностировали в начале этого года. Интенсивная химиотерапия, на которую Билл возлагал надежды, не помогла.

Информацию о смерти музыканта подтвердил его представитель.

Друзья и коллеги Билла, включая Scarface, другого участника Geto Boys, начали скорбеть в социальных сетях, печалясь, что Бушвик умер, еще до его смерти. Что представитель объяснил скороспелыми слухами, "которые начали распространяться, как лесной пожар".

Geto Boys сформировались в 1986-м и зарекомендовали себя особо лютыми текстами. Начиная с дебюта в 1988-м, коллектив записал восемь альбомов. Последний - в 2005-м.

Буквально несколько недель назад участники группы "золотого состава" вновь попытались поработать совместно, "но всё развалилось".

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