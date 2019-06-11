Петербург признали лучшим направлением городского туризма в Европе

В Португалии прошла церемония награждения World Travel Awards. Эта премия имеет неофициальный статус "Оскара" в туристическом бизнесе. Ее вручают ведущим представителями индустрии путешествий, гостиничного бизнеса и гражданской авиации с 1993 года.

В европейском регионе награды распределились следующим образом.

В номинации "Лидирующее направление городского туризма в Европе-2019" победил Санкт-Петербург. Российская "северная столица" обошла такие города, как Париж, Амстердам и Барселона.

В целом этот год прошел под негласным лидерством Португалии. Она выиграла номинацию "Лучшее туристическое направление Европы-2019", при этом столица страны - Лиссабон - стала самым популярным местом отдыха. Кроме того, местный курорт Pestana Porto Santo All Inclusive Beach & Spa Resort назван ведущим курортом аll-Inclusive, а пляжным направлением Европы стал португальский регион Алгарве, известный своими средиземноморскими пляжами и полями для гольфа.

Ведущим европейским курортом признан Forte Village на острове Сардиния. Лучшим городским отелем 2019 года выбран стамбульский Conrad Istanbul Bosphorus. Греческий Sani Resort получил награду главного семейного курорта. В номинации круизного направления Европы победила Венеция.

Кроме того, ведущим европейским наследием 2019 года эксперты назвали шотландский Эдинбург. Батуми стал самым перспективным туристическим направлением региона. Лучшим тематическим парком Европы в 2019 году стал LEGOLAND Windsor Resort в Великобритании. Самой интересной туристической достопримечательностью признан Ирландский музей эмиграции EPIC, который боролся за первенство с греческим Акрополем, Букингемским дворцом и Эйфелевой башней.