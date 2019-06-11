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Рубрика: В мире

Пожар в психбольнице Одессы унес жизни шести человек

В Одессе шесть человек погибли в результате пожара в областной клинической психиатрической больнице №1. Об этом сообщила государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Ведомство уточнило, что ЧП произошло в понедельник в 21.44. Загорелась крыша одноэтажного корпуса на площади 500 квадратных метров. Ликвидировать пожар удалось в 23.19, пишет РИА Новости.

Были эвакуированы 15 человек, из них четверо скончались. Шестеро пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии с признаками отравления угарным газом, позже двое из них умерли.

В мире экс-СССР Украина
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