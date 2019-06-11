Пушков: Нет причин говорить об атаке на свободу слова в России

Глава профильной комиссии Совета Федерации по информационному сообществу Алексей Пушков высоко оценил решение МВД о прекращении уголовного преследования журналиста Ивана Голунова. Журналистское сообщество России и общественное мнение будут приветствовать этот шаг, убежден сенатор.

"Принятое решение, я в этом уверен, будет приветствовать и журналистское сообщество России, и общественное мнение", - цитирует РИА Новости комментарий сенатора по прекращению дела Голунова.

Пушков выразил убежденность, что этот шаг доказывает, что гражданские свободы в стране находятся под защитой закона.

"Это решение доказывает, что не было с самого начала никакой причины рассматривать это дело как начало широкой атаки на свободу слова в России", - сказал Пушков.

Напомним, что в пятницу журналист был задержан в центре Москвы и в его рюкзаке были обнаружены пять свертков с наркотиком. Он заявил о том, что наркотики были ему подброшены. Позже в МВД было принято решение об отмене уголовного преследования Голунова, а фотоснимки "нарколаборатории в квартире" задержанного объяснили ошибкой сотрудника полиции.