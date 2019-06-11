Путин и Жээнебеков обсудили программу саммита ШОС

Сегодня президенты России и Киргизии провели телефонный разговор.

Владимир Путин обсудил с Сооронбаем Жээнбековым программу предстоящего в Бишкеке на этой неделе (13-14 июня) саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Лидеры договорились провести отдельную встречу "на полях" мероприятия и подтвердили настрой на всестороннее развитие российско-киргизских отношений.

Путин и Жээнбеков находятся в постоянном плотном и конструктивном контакте, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.