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11.06.2019 08:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полицейские нашли в Балашихе подпольное производство моторного масла

Текст: Наталья Козлова

Подмосковные полицейские нашли в Балашихе подпольный цех, где делали контрафактное моторное масло. Изъято пять тонн. Сколько продано - неизвестно.

По сообщению ведомства, предприятие располагалось на территории промышленной зоны на Объездном шоссе подмосковного города Балашихи. При осмотре помещений полицейские нашли автоматизированную линию и больше тысячи пятилитровых канистр с готовой к продаже продукции "с признаками подделки". Изъяты пустая тара, этикетки различных брендов, оттиски печатей и накладные.

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По сообщения полиции, анализ образцов моторных масел показал, что они не соответствуют требованиям технического регламента. Ущерб, причиненный правообладателям, устанавливается. По предварительным подсчетам, сумма убытков, понесенных только одной из фирм, составила свыше 1,5 миллиона рублей.

Отделом дознания МУ МВД России "Балашихинское" возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 180 УК РФ.

Полиция ищет организаторов нелегального производства и места сбыта контрафактной продукции.

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