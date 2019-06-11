Суд арестовал всех подозреваемых в убийстве спортсмена в Москве

Чертановский суд Москвы в понедельник отправил под стражу шестерых задержанных по подозрению в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. Фигуранты дела останутся в СИЗО до 8 августа.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление представителя суда. Речь идет о Рустаме Аминове, Аловадинзоде Михроччоне, Сафарове Фаридуне, Неъмотджоне Бобоеве, Мирзошавкате Туфалангове и Фирузе Сафарове. Они подозреваются в совершении преступления по ч. 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц"), помимо этого всем задержанным инкриминируется статья 213 ("Хулиганство").

Напомним, 34-летний мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев был убит в ночь на 8 июня. В парке на Южнобутовской улице компания парней приставала к прохожим. Чуев сделал им замечание. В результате началась драка. Один из нападавших, сцепившись со спортсменом, упал с моста в реку и там добил потерпевшего. Его подельники избили девушку Чуева и еще нескольких человек, потом скрылись. Сотрудники СК и угрозыска задержали подозревамых при силовой поддержке Росгвардии.