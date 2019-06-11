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11.06.2019,  
08:49
Текст:  Антон Валагин

У западной границы России добавят танков

Новый танковый полк будет развернут в Смоленской области на базе отдельного танкового батальона.

Фото: Владимир Сергеев/ РИА Новости
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- Полк будет сформирован в составе 20-й общевойсковой армии Западного военного округа и усилит боевые возможности мотострелковой дивизии, - рассказали в пресс-службе ЗВО.

Новую воинскую часть вооружат современными образцами боевой техники: танками Т-72БА, боевыми машинами пехоты БМП-2, инженерной техникой, комплексами ПВО, разведки, ремонтно-эвакуационной и медицинской техникой.

20-я общевойсковая армия - самое крупное объединение войск в составе Вооруженных сил РФ. Развернута на западных границах России в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Смоленской областях. Еще один танковый полк был развернут в 2016 году в Белгородской области.

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