В Москве проверят незаконные точки торговли клубникой

Активисты проекта "Безопасная столица" планируют в ближайшее время проверить незаконные точки торговли клубникой в Москве. Об этом "РГ" рассказал координатор проекта Антон Акишин.

По его словам, рейд пройдет по пресечению незаконной торговли клубникой и, в целом, по несанкционированной торговле ягодами и овощами. "Сейчас начнется сезон клубники, черешни, потом - арбузов. Арбузами уже торгуют, хотя еще не сезон, и продавцы говорят, что никаких добавок нет", - говорит Акишин. По его словам, у продавцов спросят документы и разрешение на торговлю. В случае обнаружения нелегала активисты сообщат в управу района.

Напомним, сезон клубники в столице стартовал в начале июня. Первые 80 легальных точек продаж клубники и земляники уже открылись. Всего же в городе этим летом будут работать 150 торговых шале. Их легко узнать по ярко-красному дизайну и надписям "Клубника" и "Земляника". Пока на прилавках ягода из южных регионов: Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Дагестана, Ставропольского и Краснодарского краев, Волгоградской и Астраханской областей. А с 10 июня москвичи смогут купить ягоду из Подмосковья, откуда ее будут поставлять по мере созревания.

"Кило" спелых ягод стоит в среднем 170-350 рублей, цены различаются в зависимости от сорта.