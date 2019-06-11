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11.06.2019 13:49
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве проверят незаконные точки торговли клубникой

Текст: Ангелина Зеленькова

Активисты проекта "Безопасная столица" планируют в ближайшее время проверить незаконные точки торговли клубникой в Москве. Об этом "РГ" рассказал координатор проекта Антон Акишин.

Фото: iStock
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По его словам, рейд пройдет по пресечению незаконной торговли клубникой и, в целом, по несанкционированной торговле ягодами и овощами. "Сейчас начнется сезон клубники, черешни, потом - арбузов. Арбузами уже торгуют, хотя еще не сезон, и продавцы говорят, что никаких добавок нет", - говорит Акишин. По его словам, у продавцов спросят документы и разрешение на торговлю. В случае обнаружения нелегала активисты сообщат в управу района.

Напомним, сезон клубники в столице стартовал в начале июня. Первые 80 легальных точек продаж клубники и земляники уже открылись. Всего же в городе этим летом будут работать 150 торговых шале. Их легко узнать по ярко-красному дизайну и надписям "Клубника" и "Земляника". Пока на прилавках ягода из южных регионов: Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Дагестана, Ставропольского и Краснодарского краев, Волгоградской и Астраханской областей. А с 10 июня москвичи смогут купить ягоду из Подмосковья, откуда ее будут поставлять по мере созревания.

"Кило" спелых ягод стоит в среднем 170-350 рублей, цены различаются в зависимости от сорта.

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