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11.06.2019 09:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В столице провели уникальную операцию по удалению опухоли позвоночника

Текст: Любовь Проценко

Уникальную операцию сделали специалисты городского спинального нейрохирургического центра больницы № 67 им. Л.А. Ворохобова департамента здравоохранения Москвы и университетской клиники МГУ им. М.В. Ломоносова. В ходе ее была выполнена перкутанная вертебропластика пациентке с агрессивной гемангиомой девятого грудного позвонка.

Как рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения, это минимально инвазивная операция по чрескожному введению в тело пораженного позвонка костного цемента, выполняется с применением рентгенологической установки. Обычно цемент вводится через прокол на спине, далее специальной толстой иглой хирург проходит через мягкие ткани и костные структуры позвонка и попадает в полость этой доброкачественной опухоли, куда впоследствии и вводится костный цемент. Каждый шаг хирургов контролируется с помощью рентгеноскопии. И пациент, и врачи во время операции облучаются. К тому же при сложной анатомии позвоночника, особенно в грудном отделе, ряд важных анатомических структур практически очень трудно увидеть стандартным рентгенаппаратом. 

Фото: iStock
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В спинальном центре при клинической больнице № 67 им. Л.А. Ворохобова имеется уникальная диагностическая установка. Она состоит из современнейшего мобильного компьютерного томографа в единой связке с навигационной станцией. Такое высокоточное оборудование позволяет оперировать в самых сложных ситуациях по новейшей технологии.

Операцию проводил руководитель спинального нейрохирургического центра Дмитрий Дзукаев. Малейшая неточность при введении иглы могла привести к повреждению жизненно важных нервных тканей спинного мозга. Навигационная станция создала высокоточную интерактивную модель и транслировала ее на монитор, отражая каждое действие оперирующего врача-нейрохирурга. Главное достоинство этой технологии - полное отсутствие воздействия на организм пациента. Игла успешно вошла в зону поражения позвонка и его структура была восстановлена. Контрольное компьютерное сканирование подтвердило успех операции. 

Комментируя ее, Дмитрий Дзукаев сказал, что это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству между 67-й больницей и университетской клиникой МГУ: 

- Я и мои коллеги, одни из первых в России, получили опыт работы с таким новейшим оборудованием, позволяющим выполнять сложнейшие операции с минимальным воздействием рентгеновского облучения на организм пациента, - рассказал он. - Без преувеличения, это будущее медицины, во внедрении которого мы принимаем самое активное участие.

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