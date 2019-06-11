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11.06.2019 16:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Венедиктов выложил заявление департамента безопасности об акции 12 июня

Текст: Любовь Проценко

Заявление департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы, посвященное ситуации вокруг марша 12 июня в поддержку обозревателя "Медузы" Ивана Голунова, выложил в Telegram-аккаунте главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

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В документе, подписанном главой департамента Владимиром Регнацким, сообщается, что организаторы несанкционированной акции не обращались в мэрию Москвы, а когда чиновники сами вышли на них, чтобы обсудить вопросы безопасности людей на шествии, предложили формат дискуссии на одном из кабельных телеканалов.

Между тем, по словам Регнацкого, шествие по центру столицы с неопределенным числом участников, которое планируют организаторы в праздничный день, чревато проблемами в плане обеспечения безопасности.

Фото: Пресс-служба СФ
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Москва празднует День России, на улицах города проводится большое число мероприятий с большим числом участников и зрителей. И в этой ситуации "проведение несанкционированного шествиястанет угрозой безопасности сотням тысяч людей, пришедших в центр столицы для участия в празднике. Мы не допустим нарушения общественного порядка и примем все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан", - подчеркнул Регнацкий. Он сообщил, что данные обстоятельства вынуждают столичные власти обратиться в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования к гражданам, призывающим к участию в несанкционированном мероприятии.

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