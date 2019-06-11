Видео: в Тамбове начались тренировки женского спецназа

В тамбовской бригаде специального назначения Западного военного округа начались тренировки женских тактических групп. Девушки отрабатывают скоростную стрельбу из автомата и пистолета: в условиях городской застройки, из неудобных положений, по периодически возникающим и подвижным мишеням, - сообщили в пресс-службе ЗВО.

Небольшая площадка за бетонным забором затянута сизым пороховым дымом. Между имитирующими городскую застройку щитами рывками перемешаются зеленые тени. Одна пара идет впереди и правее, другая – слева-сзади. Бойцы закованы в броню, лица прикрыты очками и балаклавами. В руках автоматы, на поясе пистолеты. Пальба стоит бешеная.

- Обратите внимание: задние стреляют между передними, патроны боевые. Для такой работы необходимы абсолютное доверие друг к другу и хорошее владение оружием, - заметил подполковник в голубом берете. Имен попросили не называть.

В год бригада расходует по миллиону патронов на автомат. Участок городской застройки – последнее новшество, сирийский опыт. Для отработки стрельбы из неудобных положений есть щит с проемами на уровне колен, живота, груди. Вокруг них аккуратные дырочки – следы ошибок.

Когда стрельба стихла, солдаты разрядили автоматы, сняли очки и балаклавы. Под ними оказались симпатичные женские лица.

- Я связистка, но прыгать с парашютом и хорошо стрелять в спецназе должен каждый, - рассказала девушка, только что рассадившая из автомата полдюжины мишеней. Со службой у нее все в порядке: условия хорошие, зарплата тоже, работа нравится. С личной жизнью хуже: с мужем разошлись.

- Мой папа очень хотел мальчика, - хохочет она. - Поэтому характер у меня сильный. У мужа - тоже. Вот и не смогли решить, кто в семье главный. Но хорошие отношения остались.

После месячных тренировок команда женского спецназа в составе сборной бригады будет участвовавть в окружных и всеармейских соревнованиях.