AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию

Россияне будут получать недорогие покупки, заказываемые на торговой площадке AliExpress, на две недели раньше прежнего срока.

Как сообщает российское представительство международной онлайн-платформы, покупки стоимостью до 150 рублей с середины июня будут доставлять самолетом.

Ранее такие посылки отправлялись из распределительного центра во Владивостоке по железной дороге, и путь в центральную часть РФ занимал довольно много времени. Авиадоставка позволит существенно сократить время в пути из Владивостока в Москву и другие города центральной России.

"Что самое важное, это не отразится на конечной стоимости для наших покупателей",- заявил генеральный директор AliExpress в России Лю Вэй.