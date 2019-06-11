В аэропорту Санкт-Петербурга появилась частичка Командорских островов

С красотами островов Беринга, Медного, Топорков и Арий Камень, видами тундры, морской акватории и фауны Камчатки смогут познакомиться пассажиры аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге.

На выставке "Знакомьтесь, "Командорский", открывшейся в зале вылета внутренних рейсов на третьем этаже, представлены 46 фотографий, которые знакомят зрителей с жизнью самого большого морского заповедника России. Авторы снимков - сотрудники "Командорского".

"Косатки, кашалоты, горбатые киты, гаремы северного морского котика, косяки тихоокеанского лосося, экзотичные морские птицы и другие представители дикой природы запечатлены в их естественной среде обитания", - рассказали об экспозиции в пресс-службе резервата.

Справка "РГ"



В состав заповедника "Командорский" включены более трех миллионов гектаров морской акватории.