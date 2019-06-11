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11.06.2019 06:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии мужчина расстрелял четырех односельчан

Текст: Владимир Таюрский

Во вторник утром 54-детний житель села Кирово Вилюйского района Якутии из ружья ранил четырех односельчан. Двое из них скончались.

Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, предположительно стрельба стала следствием бытового конфликта. Пострадавшие 45, 28, 27 и 26 лет были доставлены в фельдшерско-акушерский пункт, однако двоих спасти не удалось.

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Село расположено более чем в 100 километрах от райцентра и федеральной автотрассы. Сейчас дороги туда нет, поэтому следственно-оперативная группа вылетела в Кирово на вертолете. Подозреваемый задержан. Сотрудниками правоохранительных органов проводятся необходимые в подобных ситуациях мероприятия.

В Якутии это второй такой случай за три дня. 9 июня у поселка Угольный Нерюнгринского района пожилой дачник расстрелял семью соседей. Погибли супружеская пара и их 14-летняя дочь. Равнение получила пенсионерка, хозяйка дачи. Стрелок покончил с собой, когда его блокировала полиция.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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