В Забайкалье пропала шестилетняя девочка

Шестилетняя девочка пропала в селе Игдоча Забайкальского края. Заявление о пропаже ребенка поступило в правоохранительные органы вечером 10 июня.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ). Рассматривается версия о том, что малышка могла утонуть. Последний раз ее видели на берегу местной реки Газимур.

"Организованы поисковые мероприятия, в которых задействованы сотрудники полиции, МЧС, местной администрации и добровольцы. Применяется квадрокоптер", - сообщили в пресс-службе СУ СК Забайкалья.

Специалисты также выясняют подробности случившегося. Осмотрено место происшествия, допрошены друзья и родные девочки.