Винни Пух помог поймать браконьеров в заповеднике Хабаровского края

Необычный способ использовали сотрудники отдела охраны заповедника "Большехехцирский" ФГБУ "Заповедное Приамурье" для поимки браконьеров. Задержать их помог плюшевый медведь.

Наблюдение за группой людей, постоянно нарушавших режим охранной зоны заповедника, вели давно. Операцию решили провести ночью, когда стало достоверно известно об очередной вылазке. Чтобы не гоняться за "незваными гостями" по всей территории, госинспекторы решили отвлечь их внимание.

"На предполагаемом маршруте движения браконьеров усадили на дорогу плюшевого медведя с включенной радиостанцией, а в лапах игрушечного Винни Пуха закрепили цветы", - сообщается на сайте "Заповедного Приамурья".

Ловушка сработала. Наткнувшись на игрушку, нарушители удивились и вышли ее осмотреть. В этот момент Винни заговорил и велел им сдаваться. Главарь банды, увидев на груди мишки рацию, взял ее и поинтересовался, кто говорит. В ответ прозвучало: "Поздравляем, вас задержала государственная инспекция заповедника".

Браконьеры настолько изумились, что не сопротивлялись задержанию. Они смеялись над своим проколом и пытались убедить госинспекторов не рассказывать о нем. При досмотре в машине визитеров обнаружился охотничий карабин, что подтвердило их намерения. Следственные органы начали проверку факта незаконной охоты.

Сотрудники заповедника собираются и в дальнейшем использовать креативные меры борьбы со злоумышленниками.