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11.06.2019,  
14:20
Текст:  Светлана Цыганкова

Высший пилотаж: полет летчика-испытателя на Су-30СМ сняли на видео

Фигуры высшего пилотажа продемонстрировал летчик-испытатель Сергей Китаев на многоцелевом истребителе Су-30М2. Головокружительный полет попал на видео.
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Полет на Су-30М2 снимала телекомпания "Звезда". Съемки проходили в Комсомольске-на-Амуре на авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина, сообщает Komcity News. На видео можно понаблюдать, с каким мастерством летчик-испытатель выполняет фигуры высшего пилотажа, иногда пролетая чуть ли не над верхушками деревьев, а потом круто поднимаясь в небо.

Сам летчик-испытатель Сергей Китаев сказал после полета, что не бывает двух одинаковых полетов. Каждый уникален по-своему. Нужно доверять машине и понимать, что делаешь.

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