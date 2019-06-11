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11.06.2019 13:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК Прикамья расследует смерть пенсионера от ожогов в доме престарелых

Текст: Константин Бахарев (Пермь)

В Березниках начато расследование гибели 61-летнего местного жителя, погибшего в доме престарелых. Об этом сообщили в СК РФ.

В Прикамье 11-летняя девочка получила сильные ожоги на пикнике

Как стало известно, еще в конце марта этого года в Березниковском доме-интернате для престарелых и инвалидов серьезно пострадал пожилой мужчина. С ним проводили гигиенические процедуры, во время которых он получил термические ожоги. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался 19 мая.

По этому факту следователи возбудили уголовное дело по части второй 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Сейчас проводятся судебно-медицинские и прочие экспертизы, выясняются все обстоятельства гибели пожилого мужчины.

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