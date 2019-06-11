В Чувашии проходит молодежный форум "МолГород-2019"

В этом году форум около 800 постоянных участников. Все они разместились в палаточном городке.

Главной темой "МолГорода-2019" стало 550-летие Чебоксар. Его программа состоит 5 тематических площадок: "Карьера и трудоустройство", "Мой город Чебоксары", "Культура и творчество", "Развитие малого предпринимательства", "Гражданская активность".

По словам главы региона Михаила Игнатьева, выступившего на его открытии, за прошедшие годы "МолГород" стал одним из самых успешных и востребованных образовательных проектов у молодых людей, стремящихся самосовершенствоваться и развивать в себе лидерские качества. Игнатьев отметил, что форум дает молодежи уникальную возможность получить знания и напрямую пообщаться с экспертами, государственными и общественными деятелями.

"Каждый третий участник Молгорода за прошедшие годы смог самореализоваться, нашел достойное рабочее место, имеет достойный уровень зарплаты", - подчеркнул глава Чувашии.

После официальной части мероприятия Михаила Игнатьев выступил в качестве эксперта на площадке "Диалог на равных". Участники молодежного города интересовались вопросами организации детской неотложной помощи, содействия трудоустройству лиц без определенного места жительства и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, развития интеллектуальных клубов и сообществ, поддержки активной молодежи в районах республики.

Глава республики рассказал о мерах по привлечению молодых специалистов в сельскую местность, поддержке талантливой молодежи, о государственных программах содействия развитию предпринимательства.

"В Чувашии сложилась стабильная социально-экономическая и политическая ситуация. Вы можете смело заниматься своим делом. Главное, не ошибиться в выборе своей будущей профессии и целеустремленно развиваться в выбранном направлении, совершенствовать свои компетенции", - посоветовал Глава Чувашии.

Форум "МолГород-2019"проводится с 2009 года при поддержке Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева. Организаторами форума являются администрация города Чебоксары, АНО ДО "Институт регионального развития" и ЧРМОО "Волонтерский центр города Чебоксары" при поддержке Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики.