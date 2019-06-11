В Прикамье 11-летняя девочка получила сильные ожоги на пикнике

11-летняя девочка из пригорода Перми угодила в реанимацию после ожогов, полученных при разжигании мангала. Об этом сообщили в краевом МЧС.

Инцидент произошел на минувших выходных в одной из деревень Пермского района. Местные жители решили приготовить шашлыки и начали разжигать мангал. При этом взрослые неаккуратно обошлись с жидкостью для розжига пламени, поливая ею уголь. Когда ее подожгли, возникла сильная вспышка, и от огня пострадал ребенок.

Сейчас девочка находится в реанимации пермской больницы. Состояние ребенка стабильно тяжелое. По факту получения ею травмы проводится проверка правоохранительными органами.