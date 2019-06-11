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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Самолетом, вертолетом, лодкой по реке

Как обеспечивали цифровым телевидением жителей Иркутской области
Текст: Екатерина Вострикова
В Иркутской области подвели первые итоги перевода телевещания на цифровой сигнал. По данным Министерства жилищной политики, транспорта и связи региона, на начало недели неподключенными к "цифре" оставались около 1200 домохозяйств - все они находятся в удаленных районах, где вещание организовано через спутник.

- Эти данные меняются каждый день, потому что сотрудники компаний-операторов связи работают на местах. Доставляют оборудование, подключают каждый день новые деревни, - уточнила замминистра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Ольга Золоторева.
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В иные поселения добраться сложнее, чем подключить "тарелки". В Катангский район оборудование доставляли самолетами - местная авиакомпания пошла навстречу и бесплатно перевезла сотни коробок. Потом по поселкам развозили вертолетами. А куда невозможно было добраться и по воздуху - на лодках по рекам. В общей сложности, такие территории составляют чуть более трех процентов площади Иркутской области с общим населением примерно в 90 тысяч человек.

- Как и везде инвалиды 1 и 2 групп, труженики тыла, участники ВОВ и приравненные к ним категории имеют право на материальную поддержку для покупки нужной техники. Кроме того, по областному закону в Приангарье на эту льготу имеют право и семьи, чей доход ниже величин прожиточного минимума, - добавляет заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Светлана Иевлева. - В случае с приставкой-декодером это компенсация. Право на компенсацию получили 13 тысяч семей. Уже обратились за деньгами 5,5 тысячи. При этом в Минсоцразвития региона отмечают, что ожидают вторую волну обращений в июле-августе, когда семьи с детьми пойдут в отделения соцзащиты за подтверждениями на детские выплаты, на помощь в сборах в школу.

Тем льготникам, кому нужно спутниковое оборудование, выдали сертификаты на 6 тысяч рублей. Правительство заключило договор с двумя компаниями-операторами связи - те взяли на себя доставку, подключение, оформление бумаг, абоненту нужно лишь отдать сертификат и подписать акт приемки. Деньги бюджет напрямую перечислит связистам.

Материал подготовлен ООО "АиФ в Восточной Сибири"

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