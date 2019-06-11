Малый ракетный корабль "Ингушетия" спущен на воду в Татарстане

На Зеленодольском заводе имени Горького в Татарстане торжественно спущен на воду малый ракетный корабль "Ингушетия" (МРК).

Планировалось, что его введут в строй еще осенью прошлого года. Но в связи с переносом сдачи малых ракетных кораблей "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево", работа над которыми ранее началась на предприятии, срок запуска "Ингушетии" пришлось сдвинуть на несколько месяцев.

Новый корабль - восьмой по счету из серии МРК проекта 21631, реализуемого на заводе в Зеленодольске. Приказом главнокомандующего ВМФ РФ ему присвоено наименование "Ингушетия". Корабли проекта считаются многоцелевыми класса "река-море". Их разработали в Зеленодольском проектно-конструкторском бюро. Предыдущие семь уже пополнили военно-морской флот России и несут службу, в том числе, на Черном море.

Назначение кораблей - охрана и защита экономической зоны государства, при этом они оснащены высокоточными крылатыми ракетами "Калибр-НК" и сверхзвуковыми противокорабельными "Ониксы", которые по оценкам специалистов являются самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения в мире. Практическое применение этого вооружения с МРК из акваторий Каспийского и Средиземного морей по целям в Сирии показало широкие боевые возможности кораблей.

Их экипаж состоит из 52 человек. Кстати, в начале года экипаж малого ракетного корабля "Ингушетия" прошел полный цикл подготовки в Санкт-Петербурге. Водоизмещение судна - около 949 тонн, его длина - 75 метров, ширина - 11 метров. Максимальная скорость хода - 25 узлов. Дальность плавания - две с половиной тысячи миль, автономность - десять суток.

В церемонии спуска восьмого малого ракетного корабля на воду приняли участие представители руководства Минобороны и ВМФ РФ, правительства Татарстана, глава Республики Ингушетия, сенаторы от региона, также были приглашены генерал-лейтенанты Магомед Султыгов и Хаджибикар Укуров, которые родом из республики.

Кстати, в будущем на новом корабле будут служить жители Ингушетии, глава субъекта Юнус-Бек Евкуров в апреле объявил набор призывников, желающих заступить на службу на МРК "Ингушетия".

Справка "РГ"



На Зеленодольском заводе имени Горького в рамках проекта создания малых ракетных кораблей класса "река - море" выпущено семь кораблей, которые служат в составе военно-морского флота России. Это головной "Град Свияжск" и серийные "Углич", "Великий Устюг", "Зеленый Дол", "Серпухов", "Вышний Волочек", "Орехово-Зуево". На предприятии строят еще два МРК "Грайворон" и "Град". Свою боевую мощь корабли проекта 21631 с успехом продемонстрировали в 2015 году, нанеся массивный удар по объектам международной террористической организации. МРК "Зеленый Дол" в 2016 году признан лучшим ракетным кораблем российского военного флота, завоевал приз главнокомандующего ВМФ по ракетной стрельбе.