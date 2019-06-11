Агрохолдинг "Моя мечта" первый раз прогремел в 2016 году, когда на выставке "Золотая осень" в Москве выяснилось, что эта ставропольская компания, которая экспортирует ароматный товар в десятки стран, стала одним из лидеров всего мирового рынка специй.

Корреспондент "РГ" отправился на уникальное предприятие, чтобы выяснить, как небольшой поселок в самом сердце края стал столицей пряностей в России.

Руководит компанией Ирина Минина, в прошлом - физик-ядерщик, а теперь - крупный эксперт по специям. Правда, сейчас она находится по делам в Москве, но сразу позвонила и попросила своих подопечных все показать.

Путь к "мечте" оказался неблизким: предприятие находится в двух с половиной часах езды от Ставрополя в Новоселицком районе. Это восток края - климат тут более засушливый, чем в других местах.

Небольшой поселок Щелкан, где обосновалось хозяйство по выращиванию специй, появился в свое время вокруг совхоза "Ленинский". Дома здесь ухожены, практически нет брошенных построек, почти везде проложен асфальт.

Офис компании найти оказалось проще простого: первый же прохожий сразу показал дорогу.

Мы познакомились с заместителем директора по растениеводству Халимом Валиевым в тот момент, когда он обсуждал по телефону "военные" действия против са- ранчи. Оказывается, вредитель уже появился в селе Спицевка.

Вскоре в кабинете появился молодой парень. Петр Зуев - агроном, работу совмещает с учебой в магистратуре Ставропольского государственного аграрного университета.

- Раньше я трудился в своем родном селе Шишкино Благодарненского района на виноградниках. Но с директором мы не нашли общего языка, пришлось уволиться. А Ирина Васильевна сама вышла на меня, приехала домой и пригласила на фирму, - пояснил Зуев. - Сейчас оканчиваю магистратуру, скоро госэкзамены.

Халим Валиев предлагает проехать "по полям" и посмотреть насаждения. Разговор продолжили в его Chevrolet Niva.

- Не совсем верно говорить, что мы занимаемся пряностями. Это только одно из направлений. Многие растения, которые мы выращиваем, используются не только в кулинарии, но и в фармацевтике, косметологии, в качестве красителей и в других областях, - рассказывает Петр, пока мы мчим по проселочной дороге. - Все это эфиромасличные культуры.

Здесь нет бескрайних полей, засеянных пшеницей или другим злаком. Все поделено на небольшие участки, и каждый из них занят отдельной культурой. За час перед нами успели промелькнуть пажитник, душица, репа, вайда, ромашка, котовник, шалфей, дереза, иссоп, сафлор, василек, марена... И всякий раз, когда останавливались, чтобы подробнее разглядеть поле, в нос били разные запахи. К удивлению, один из самых сильных ароматов у обыкновенной моркови (ее здесь выращивают на семена).

- Рентабельность зерновых культур составляет несколько процентов. Но аграрии засевают огромные площади, за счет чего удается добиться прибыли. А рентабельность эфиромасличных культур - несколько сотен процентов. Это значительные суммы, которые требуют и совершенно другого подхода, - поясняет Валиев. - Некоторыми культурами мы начали заниматься первыми в стране, то есть полностью отсутствовали технология их возделывания и специальные гербициды. С первой проблемой справились методом проб и ошибок: подбирали сорта и условия их возделывания. А для сорняков сконструировали технику - так называемые смачиватели. Сорняк ведь вырастает первым, и тогда машина проходит на определенной высоте и обрабатывает его гербицидом.

Кстати, для эфиромасличных культур требуется больше ручного труда, чем при возделывании зерновых, а значит, это позволило создать много рабочих мест. В "Моей мечте" занято более 200 из тысячи жителей Щелкана.

- Кто хотел уехать, давно это сделал. Остались только старики и те, кто трудится в "Моей мечте". Если бы не агрохолдинг, поселка в том виде, в котором он есть сейчас, давно бы не было, - добавил он.

После возвращения мы долго разговаривали по телефону с Ириной Мининой. Она рассказала, что, хоть и получила образование физика-ядерщика, ушла из науки, когда государство перестало достойно ее финансировать.

- В 1994 году я увлеклась рынком специй. Собственно, поэтому судьба привела на Ставрополье, которое - сейчас не многие об этом знают - до развала СССР производило немалые объемы пряностей, эфиромасличных культур. Хотела заключить в крае соответствующие договоры, но, как оказалось, все кануло в Лету. "Мы - хлеборобы!" - гордо говорили председатели колхозов, отпихиваясь от моих предложений. Честно скажу, на меня смотрели как на дурочку, взбалмошную москвичку, которая не знает, куда девать деньги, - призналась она.

Рентабельность эфиромасличных культур составляет несколько сотен процентов

Все-таки удалось взять в аренду 20 гектаров земли с условием, что она трудоустроит 28 человек. Собственно, этого участка вполне хватало, но пришлось развиваться - из соседних хозяйств посыпались просьбы "забрать их" вместе с землей.

Сейчас в "Моей мечте" занимаются и зерном. Но это, по словам Ирины, довольно хлопотное дело.

- Почти все наше зерно идет на экспорт через трейдеров. Это не основная статья доходов агрохолдинга, да и вообще очень нестабильный бизнес. Ведь непосредственно производителю зерна достается малая часть прибыли, а львиную долю забирают переработчики и хлебопеки, - добавляет Минина.

А вот среди эфиромасличных культур самые большие площади в хозяйстве отведены под кориандр, который в отдельные годы занимает до шести тысяч гектаров (из общих земель 50 тысяч гектаров).

- Каким-то образом мы стали "законодателями моды" по кориандру. Когда начали им заниматься, Россия производила только две тысячи тонн. Сейчас - 200 тысяч, а весь мировой рынок составляет около 700 тысяч. Мы - страна номер один по экспорту кориандра, даже обогнали Индию, - рассказывает она.

А вот укроп еще лет пять назад РФ закупала в Индии. Сейчас же на Ставрополье выращивают его столько, что не только удалось полностью закрыть свои потребности в этой культуре, но и начать экспортировать в США и Европу.

Вообще, в разговоре с Мининой подмечаешь, что в тех направлениях сельского хозяйства, от которых открещивается большинство аграриев, ссылаясь на нерентабельность, высокие трудозатраты, она видит перспективы и возможные пути роста.

Прямая речь

Вера Чумакова, заведующая лабораторией селекции и первичного семеноводства лекарственных растений Северо-Кавказского федерального научного аграрного центра:

- В Ставропольском крае произрастает около 200 видов лекарственных трав и эфиромасличных культур. Но хищнические сборы привели к тому, что некоторые из них стали исчезающими и занесены в Красную книгу. А ведь гораздо выгоднее лекарственные травы выращивать, чем собирать природные. Причем селекционным путем можно вывести из дикорастущей популяции сорт с заданными параметрами, технологическим путем регулировать его качества - содержание флавоноидов, масел, кислот и прочих веществ.

Этим занимались в СССР, но с развалом страны исчезли почти все республиканские институты, которые изучали лекарственные растения. Россия лишилась базы заготовки растительного сырья. А ведь потребности год от года возрастают.

В последнее время реализация семян увеличилась. Мы продаем сейчас ежегодно их на 1,2-1,5 миллиона рублей. По объему - более тонны. Но это семена высшей репродукции, так как базовых хозяйств пока нет. И хорошо, что появилось предприятие, которое взялось за решение этих проблем.