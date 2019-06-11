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11.06.2019 13:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Петербургские чомги научились использовать чаек для охраны птенцов

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Чомги, живущие в петербургском заказнике "Северное побережье Невской губы", научились изменять сроки инкубации яиц так, чтобы выводить и растить птенцов одновременно с черными крачками и озерными чайками. Таким образом они пользуются "услугами охраны" этих довольно агрессивных птиц.

Фото: iStock
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Сделавшие это открытие орнитологи СПбГУ Юрий Михайлов и Эльмира Зайнагутдинова рассказали, что чомги Невской губы практикуют две стратегии выращивания потомства: либо в тростниковых зарослях, куда хищникам (в частности, воронам) непросто пробраться, либо на открытом пространстве - тогда птенцы оказываются более уязвимы. Во втором случае чомги стараются гнездиться рядом с сильными покровителями - чайками и крачками. Те отгоняют хищников от своего потомства и заодно защищают юных чомг.

По словам Эльмиры Зайнагутдиновой, для этого чомги даже сумели изменить свои биологические ритмы, подстроившись под чаек и крачек. Так, в соседствующих колониях черных крачек, озерных чаек и чомг инкубация в этом году началась в один и тот же день - 27 мая. Что значительно раньше, чем у чомг, построивших гнезда в тростнике.

Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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