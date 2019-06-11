В Ухте сотрудник МЧС в выходной день спас детей от огня

В Ухте (Республика Коми) сотрудник пожарно-спасательной части в свой выходной день спас двоих детей от пожара, причиной которого стала спираль от комаров.

Как сообщает РИА Новости, брат с сестрой остались одни в частном доме поселка УРМЗ. Девочка взяла спички, подожгла спираль от комаров на мансардном этаже и ушла. Когда сестра вернулась, от спирали шел дым. Она открыла окно, чтобы проветрить комнату, но от этого огонь разгорелся еще сильнее.

Пожар в доме заметил сосед, который сразу бросился на помощь и вытащил детей через окно. Мужчина оказался профессиональным спасателем, у которого в тот день был выходной.

Дом значительно поврежден огнем. В нем проживала многодетная семья, которая сейчас ищет другое пристанище.