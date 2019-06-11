Вологжанин приковал пьяного коллегу цепью к плите

Следственный комитет по Вологодской области завершил расследование уголовного дела в отношении жителя города Великий Устюг, который посадил на цепь своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

ЧП произошло в марте нынешнего года. 26-летний сотрудник работал вместе с 54-летним коллегой на частном предприятии по изготовлению железобетонных плит. Первый считал, что второй ему мешает трудиться. И, воспользовавшись тем, что мужчина был пьян и спал, молодой человек приковал его цепью за ногу к плите.

Очнувшись, мужчина сбил цепь кувалдой и обратился в правоохранительные органы. Против 26-летнего жителя Великого Устюга возбудили уголовное дело по статье 127 УК РФ - "незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением".

Следком передал уголовное дело в суд для рассмотрения его по существу.