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11.06.2019 16:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вологжанин приковал пьяного коллегу цепью к плите

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)

Следственный комитет по Вологодской области завершил расследование уголовного дела в отношении жителя города Великий Устюг, который посадил на цепь своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

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ЧП произошло в марте нынешнего года. 26-летний сотрудник работал вместе с 54-летним коллегой на частном предприятии по изготовлению железобетонных плит. Первый считал, что второй ему мешает трудиться. И, воспользовавшись тем, что мужчина был пьян и спал, молодой человек приковал его цепью за ногу к плите.

Очнувшись, мужчина сбил цепь кувалдой и обратился в правоохранительные органы. Против 26-летнего жителя Великого Устюга возбудили уголовное дело по статье 127 УК РФ - "незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением".

Следком передал уголовное дело в суд для рассмотрения его по существу.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область
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