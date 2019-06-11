СК: В Сочи пьяный полицейский сбил двух девушек

Сотрудники следственного отдела по Центральному району города Сочи СКР по Кубани начали доследственную проверку по факту нарушения правил дорожного движения участковым уполномоченным отдела полиции УВД по городу Сочи. По информации пресс-службы СУ СКР по краю, в результате ДТП повреждения получили две 16-летние девушки.

Эта авария произошла накануне в центре курорта. Как сегодня сообщается на официальном сайте ведомства, по предварительным данным, вечером 10 июня полицейский двигался на автомобиле Toyota Mark X (машина принадлежит его родственнику) по Курортному проспекту проспект по направлению к улице Воровского. Водитель, приближаясь к не регулируемому пешеходному переходу, "не снизил скорость и не уступил дорогу двум несовершеннолетним девушкам, переходящим проезжую часть по переходу. В результате водитель допустил наезд на пешеходов". Девушки с различными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается медицинская помощь.

По данным СУ СКР по региону, после ДТП полицейский с места происшествия скрылся, однако через непродолжительное время его местонахождение было установлено. Правоохранителя сразу направили на медицинское освидетельствование, "которое выявило у него наличие алкогольного опьянения".

Сейчас проводятся проверочные мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассказали, что в отношении этого сотрудника полиции назначено проведение служебной проверки. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.