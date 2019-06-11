В Астрахани лошадь убила пастуха

Следователи Икрянинского следственного отдела СК России по Астраханской области проводят проверку по факту гибели 45-летнего пастуха.

Десятого июня он пас коров на пастбище верхом на лошади. Неудачно спрыгнув с нее, он зацепился ногой за стремя седла, а лошадь сорвалась в галоп и помчалась к фермерскому хозяйству, протащив несчастного четыре километра.

От полученных травм пастух скончался до приезда скорой медицинской помощи.

- Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в следственном управлении.