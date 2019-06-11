На IT-форуме в Югре обсудили возможности искусственного разума

В этом году участниками XI Международного IT-форума стали представители 60 регионов России и 52 государств мира, в том числе страны БРИКС и Шанхайской организации.

Открывая масштабное мероприятие, глава Югры Наталья Комарова напомнила, что на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин заявил о принятом им решении по утверждению национальной стратегии в области искусственного интеллекта.

- Внедрение новых технологий в сфере искусственного разума обеспечит развитие ориентированных на пользователя сервисов. Нам нужно стремиться к тому, чтобы данные были доступными, но сами системы при этом - защищенными от несанкционированного доступа. Кроме того, нужно повышать цифровую грамотность граждан, стимулировать их на взаимодействие в цифровой среде, - подчеркнула Наталья Комарова.

При этом глава Югры рассказала участникам форума о разработках региона в области цифровизации. В частности, о повышении качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Напомним, что в 2018 году в регионе разработана нейронная сеть Vikа, позволяющая предоставлять информацию о наиболее востребованных сервисах портала госуслуг. Сеть в режиме реального времени отвечает на вопросы, возникающие у граждан при получении услуг, используя технологию искусственного интеллекта.

- К 2026 году нейросеть заменит живого человека при консультировании по вопросам получения всех государственных и муниципальных услуг округа, а также позволит получать справочную информацию. Чиновники почти добровольно делегируют часть своих полномочий системе искусственного интеллекта. Нейросеть станет самым простым и доступным единым окном связи граждан и власти, - подчеркнула губернатор Югры.

Кроме того, глава региона рассказала о технологиях повышения эффективности выработки трудноизвлекаемых запасов нефти на основе методов машинного обучения и искусственного интеллекта.

Как известно, в Югре добывается 43 процента российской нефти. Разработка пула технологий повышения эффективности выработки трудноизвлекаемых запасов нефти позволит достичь поставленных задач путем внедрения таких решений, как "Цифровой двойник месторождения", "Цифровая скважина", "Умное бурение", "Когнитивный геолог".

- Внедрение в округе ведущими нефтяными компаниями современных моделей "Цифровых двойников", в первую очередь для "трудной" нефти баженовской свиты, позволит повысить эффективность добычи с одновременным снижением себестоимости каждой тонны нефти. Фактически это даст вторую жизнь созданной в округе инфраструктуре добычи углеводородов, -отметила Наталья Комарова.

При этом она акцентировала внимание участников и экспертов форума на новых возможностях международной площадки. Так, нынче впервые в рамках форума состоится международная конференция #EdCrunch Ugra, где будут представлены технологии и инновационные решения в образовании. А также международная конференция нотариусов, в которой примут участие эксперты из России, Австрии, Казахстана, Азербайджана и Республики Беларусь. На повестке - апробация единой информационной системы нотариата, реализация мультирегионального подхода.

Показательно, что уже в ходе пленарного заседания Наталье Комаровой поступил вопрос: "Каким будет нефтедобывающий регион через 5-10 лет с точки зрения цифровой трансформации?". Глава региона подчеркнула, что важно, начиная с раннего возраста у детей, формировать культуру владения достижениями человечества. Это нужно сделать, чтобы отсутствовала отрицательная составляющая использования технологий.

- Что касается бизнеса, там будет работать экономика, конкуренция, а в области обслуживания человека нужно создавать максимально комфортные условия, для того чтобы внедрялось грамотное, безопасное, цифровое общение граждан и государства, -убежденно отметила глава региона.

О рисках в связи с цифровизацией органов власти Наталья Комарова ответила так:

- Когда мы освобождаем человека от участия в каких-либо процессах, то мы создаем условия для формирования самых ценных для него ресурсов: время на отдых, на собственное развитие. именно эту государственную политику нужно обеспечивать.

Руководитель аналитического центра при правительстве Российской Федерации Владислав Онищенко, продолжая эту тему, подчеркнул: "Из рисков, которые мне видятся наиболее существенными, это то, что нам всем придется менять не только занятость, но и образ жизни".

По его словам, не все жители хотят "попасть" в цифровой мир. "Поэтому нужно научиться не только двигаться вперед, но и создавать равные возможности для жизни всех категорий граждан. Как показало время, за годы работы IT-форума в Ханты-Мансийске участникам из года в год удается точно улавливать ритм времени. Тема цифровой экономики и информационной безопасности как никогда актуальна для развития России и всего мира. Главное, Югра и на практике активно движется в будущее. Регион является не только нефтяной столицей России, но и одним из лидеров в развитии цифровой экономики", - подчеркнул Владислав Онищенко.

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В ходе форума губернатор Югры Наталья Комарова подписала ряд соглашений о сотрудничестве с компаниями, занимающимися IT-технологиями.

Кроме того, глава Югры провела рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Бразилии в России Товаром да Силва Нунесом. Одним из самых перспективным направлений сотрудничества посол обозначил использование искусственного интеллекта в системе здравоохранения. А югорский проект по обеспечению доступности интернет-технологий для удаленных и труднодоступных территорий он назвал потрясающим.

- Об этом проекте, о действующих в Югре IT-стойбищах я, безусловно, расскажу бразильским властям, и что-то подобное мы обязательно будем внедрять в нашей стране, - констатировал посол.