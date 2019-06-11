На Урале мотоциклисты напали на операторов придорожных камер

Свердловская полиция ищет мотоциклистов, которые в минувшие выходные напали на операторов передвижных камер, фиксирующих нарушений ПДД.

Нападения, сообщает официальный представитель регионального главка МВД Валерий Горелых, произошли на дорогах Мезенское-Заречный и Екатеринбург-Тюмень (новое направление, обход поселка Белоярский).

Дебоширов ищут наряды ГИБДД, в том числе - мотовзвод ДПС и участковые.

Кстати

В местах, где было совершено нападение байкеров, благодаря камерам снизилось число аварий. Так, в 2018 году на отрезке Мезенское-Заречный было зарегистрировано 25 ДТП, в 2019 году - два. На автодороге Екатеринбург-Тюмень в 2018 году произошло 53 аварий, а в 2019 - три.