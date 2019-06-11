Никогда в России, ни до, ни после правления Петра Великого, не было в культуре и политике, да и просто в жизни российского общества так много различных девизов. Кажется, что эпоха посредством девизов постоянно давала себе определения и характеристики, как бы раскрывая и перед современниками, и перед потомками свой образ. Девизы отражали в полной мере стиль эпохи - динамичный, краткий, емкий, наполненный идеями ("сенсом", по выражению Петра Великого).

"Симбола и эмблемата"

Действительно, девизы Петровской эпохи наиболее ярко и образно выражают основные идеи преобразований Петра I. Эти краткие сентенции, сопровождаемые часто метафорическим изображением, получили самое широкое распространение во всех сферах жизни и культуры своего времени, начиная с девизов на многочисленных новых кораблях, орденах и медалях, дворянских гербах, надписей на триумфальных вратах, текстов фейерверков и заканчивая девизами, заполнявшими речь Петра Великого. Внедрением девизов как новой формы, непривычной для традиционной русской средневековой культурной жизни, занимался непосредственно сам преобразователь. С этой целью была издана в 1705 г. книга "Симбола и эмблемата", использовавшаяся как пособие при создании надписей к картинам триумфальных врат и фейерверков. Были и другие западноевропейские издания эмблематики, известные в России. Наиболее любимые царем девизы многократно повторялись в разных произведениях и видах искусства. Иногда девизы создавались из общеизвестных "ходячих" выражений типа библейских цитат, поговорок или пословиц либо сочинялись ни на что не похожие по горячим следам каких-то значимых событий.

Девизы являются ценным свидетельством того, как осуществлялась при Петре Великом культурная политика, каким был образ мышления самого преобразователя и его сподвижников. Целый ряд девизов теснейшим образом увязан с эмблемами. Самыми устойчивыми были образы "российского орла" и "свейского льва", олицетворявших гербы России и Швеции, сами государства и их правителей Петра I и Карла XII. Образ российского орла обыгрывался постоянно в разных вариациях и сопровождался в связи с этим разными девизами. Например, на гравюре Адриана Шхонебека, изображающей фейерверк в Москве 1 января 1704 г., орел российский на центральном транспаранте держал на груди Андреевский крест, на крыльях он держал карты Белого и Азовского морей, в правой лапе - карту Каспийского моря, и все это сопровождалось девизом "Сим чрез единого".

Но там же были еще четыре изображения орла: 1) орел с пучком молний и оливковой ветвью, девиз - "Имею обои"; 2) орел, сидящий на пушке, над ним Купидон, дующий ему на крылья, девиз - "От обоих бесстрашен"; 3) орел, сидящий на ветке, пригнувшейся к земле, девиз - "Не гласом, но делами моими"; 4) орел, нападающий на льва, девиз - "Приключаю и сильному трясение". Чаще других использовался образ орла, терзающего льва с соответствующими девизами, утверждающими победу России.

На медалях и орденах

Девизы медалей и орденов петровского времени начинались с ордена Андрея Первозванного, учрежденного в 1698 г. сразу по возвращении царя из Великого посольства и отказа принять английский орден Подвязки. Скорее всего, сам Петр I сделал эскиз ордена и придумал его девиз: "За веру и верность". Знаменитый женский орден "святой великомученицы Екатерины", учрежденный после спасения русской армии в Прутском походе 1711 г. за счет подкупа турок драгоценностями Екатерины I, имел девиз "За любовь и Отечество". Орден Александра Невского, который император хотел сделать главным орденом страны, был учрежден уже после его смерти при Екатерине I и имел девиз "За труды и Отечество".

Орден св. Андрея Первозванного. Девиз "За веру и верность".

Орден св. Екатерины. Девиз "За любовь и Отечество".

Разнообразнее девизы памятных медалей за победы в Северной войне. Всего на Монетном дворе было выпущено 12 медалей, посвященных завоеваниям, начиная с Нотебурга в 1702 г. и заканчивая Ништадтским миром 1721 г. Надписи на медалях бывали строго "историчными", например, на медали в честь взятия Нотебурга - "Был у неприятеля 90 лет, взят 1702 октября 21" - или "За победу под Лесной. 1708", "За Полтавскую баталию. 1709 г. июня в 27 д." и т.д.

На медали в честь победы в 1703 г., когда под руководством самого Петра I солдаты и офицеры гвардейских полков на лодках захватили два шведских фрегата, был выбит девиз "Небываемое бывает". За этот бой Петр I получил орден Андрея Первозванного. Еще один колоритный пример - девиз памятной медали в честь морской победы при мысе Гангут в 1714 г.: "Прилежание и верность превосходит сильно". Эта надпись впоследствии была скорректирована в медали за победу при Гренгаме (1720): "Прилежание и верность превосходят силу". Самой сложной в аллегорическом плане была медаль в честь Ништадтского мира. Она включала сюжет с Ноевым ковчегом и летящим голубем мира с масличной ветвью в клюве, вдали изображены Стокгольм и Санкт-Петербург, соединенные радугой. Медаль называлась образно - "По потопе Северной войны" - и имела надпись "Союзом мира связуемы".

Третий тип девизов на медалях был ориентирован на традиционные, средневековые, орденские. Например, массовая наградная медаль за участие в битве при Калише в 1706 г. имела надпись "За верность и мужество".

Названия и девизы кораблей

Несколько обособленно стоит группа девизов, даваемых спускаемым на воду судам, поскольку они ориентировались более всего на европейскую традицию корабельных девизов из сборника "Девизов и эмблем" де ла Фея и редко отходили от них1. С другой стороны, Петр I особым указом от 25 мая 1699 г. закрепил за собой право давать имена и девизы всем строящимся в России судам, "чтоб на корабли до нашего великого государя указу знамен (надписей. - Авт.) не делали бы, и на кораблях гербов назади ... не писали бы и не резали ... каким гербам на которых кораблях быть и о том им наш, великого государя, указ прислан будет..."2

Из 147 линейных кораблей и фрегатов, построенных в петровское время, многие носили имена животных и птиц ("Слон", "Орел", "Журавль стерегущий", "Спящий лев", "Скорпион") с устоявшимися девизами: "Злым - лих" (девиз корабля "Элефант"), "Сердце его бдит" ("Спящий лев"), "Смертью его исцеляются" ("Скорпион") и т.д. Ряд девизов был связан с названием кораблей типа "Бомба", "Шпага", "Барабан": "Горе тому, кому достанусь", "Покажи мне, где суть лавровые венцы", "Непотребен без грому".

Особую группу составляли "юмористические" девизы, обычно использовавшиеся для небольших судов: "Три рюмки" (девиз "Держи во всех делах меру"). Соответствующие юмористические девизы имели и суда с говорящими названиями: "Перинная тягота", "Заячий бег", "Бир-Драгерс" ("Пивоносец"), "Вейн-Драгерс" ("Виноносец") и т.п.

Медаль в честь победы над шведскими фрегатами в устье Невы. 1703 г.

Рейтинг девизов

При сравнении девизов выстраивается четкая их иерархия. Самыми востребованными были девизы, выражавшие Божественную помощь России и ее монарху во всех начинаниях и деяниях: "Божьим провидением", "С божьей помощью", "Божье сему есть предвидение", "Бог всем управляет" и т.п. Уже на первых триумфальных вратах 1697 г. в Москве девиз "Бог с нами, никто же на ны, никогда же бываемое" сопровождал главное изображение на фронтоне: двуглавого орла среди знамен, прапоров, протазанов, копий, пушек, ядер, бомб и морских судов. В 1700 г. был спущен на воду 58пушечный корабль, построенный без участия иностранных специалистов и по чертежам самого царя, "Гото предестинация" ("Божье предвидение"), имевший девиз, написанный на корме по-голландски и раскрывающий ту же идею Божьего благоволения России: "Божье сему есть предвидение".

58-пушечный корабль "Предестинация". Гравюра А. Шхонебека. 1701 г.

Иногда девиз о Божественной помощи видоизменялся и из утвердительной формы переходил в просительную. Например, так произошло в надписи на триумфальных вратах 1721 г., построенных соратником Петра А.Д. Меншиковым на свои средства в Санкт-Петербурге. Так как царь много внимания уделял фигуре Александра Невского, особенно в конце Северной войны, Меншиков на главной картине своих триумфальных врат изобразил святого, вложив ему в уста слова молитвы-обращения: "Утверди, Боже, еже соделал еси в нас"3. Немногочисленные девизы отсылали к библейским цитатам. Так, на триумфальных вратах 1696 г., посвященных успешному Азовскому походу, был изображен "крылатый муж" - аллегория Славы - с сопровождавшим девизом: "Достоин делатель мзды своея". Из письма Петра I промышленнику А. Виниусу по поводу устроения первых триумфальных врат в Москве известно, что эту евангельскую цитату упомянул сам царь4.

А.Д. Меншиков - соратник Петра I.

Вторым наиболее часто встречающимся был блок девизов, в разных вариантах призывавших к движению России вперед, как бы говорящих о том, что преобразования Петра Великого должны обязательно продолжаться. В них утверждалась мысль, что то, что началось, должно распространиться, что от малого необходимо переходить к большему. В этом плане неоднократно обыгрывался знаменитый ботик Петра I, названный "дедушкой русского флота" и посему должный обозначать отправную точку превращения России в морскую державу. Целый ряд мероприятий был посвящен переносу и установке ботика в Санкт-Петербурге. На одном из таких мероприятий в начале июня 1723 г. напротив Сената на Неве был устроен фейерверк на барках, где горела декорация с изображением ботика и надписью "От малых причин могут быть большие следствия". Ботик был установлен на постамент перед Петропавловской крепостью, на торцах постамента читался девиз "Децкая утеха принесла мужески триумф", который хорошо виден и на гравюре, изображающей ботик с двух сторон, созданной гравером Иваном Зубовым по рисунку Ивана Зарудного в 1722 г.

Еще одной популярной темой девизов петровского времени была тема осуждения Швеции "за похищение чужого", то есть русских земель. Так, центральным образом, венчающим триумфальные врата 1703 г., был двуглавый орел, который метал перуны-молнии в лежащего внизу "свейского льва", держащего в когтях четыре "похищенных града". Отсюда же и центральной идеей целого ряда надписей можно считать изречение под этой картиной, переведенное с латыни как "Не похищай чуждого"5.

Девизы стали одним из петровских нововведений. Они подчеркивали стремление к лаконичности и символизму, являлись средством пропаганды и просвещения одновременно. А саму Петровскую эпоху вполне возможно назвать "Временем девизов".

1. Пекарский П.П. Наука и литература в России при Петре Великом. СПб., 1862. Т. 1. С. 521-526.

2. Елагин С. История русского флота. Период Азовский. СПб., 1864. С. 51.

3. Фейерверки и иллюминации в графике XVIII века. Выставка. Л., 1978. N 17. С. 42-44.

4. Письма и бумаги императора Петра Великого. СПб., 1887. Т.1 (1688-1701). N 122. С. 109-110.

5. Торжественная врата, вводящая в храм безсмертныя славы, непобедимому имени Новаго в России Геркулеса... Петра Алексеевича...в Москве, от учителнаго собрания... // Панегирическая литература Петровского времени. М., 1979. С. 135-149.