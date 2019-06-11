Роскачество развеяло миф о "дышащих" подгузниках

Роскачество завершило исследование детских подгузников 29 брендов, произведенных как в нашей стране, так и в Китае, Японии, Польше, Турции, Чехии. Каждый образец был протестирован по 49 показателям.

Выяснилось, что все популярные в нашей стране подгузники, и дешевые, и дорогие - безопасны. В них нет канцерогенов, тяжелых металлов. Они не токсичны, стерильны, не провоцируют аллергии или раздражение.

Знака Качества оказались достойны подгузники пяти торговых марок. Но получить его смогут товары только трех брендов - те, что производятся в России и из отечественных материалов.

Основная задача подгузников - впитывать и удерживать влагу. Чтобы проверить, как они справляются с этой задачей, специалисты протестировали такие показатели, как полное влагопоглощение и обратная сорбция. Первый говорит о том, сколько жидкости может впитать подгузник за определенный срок. Стандарт Роскачества - не менее 270 граммов. А ГОСТ гласит: 80 кубических сантиметров влаги должны впитываться максимум за три секунды. В итоге проблемы с впитыванием 270 миллилитров влаги возникли у подгузников только двух брендов, а требованиям ГОСТа соответствовали все проверяемые товары.

Обратная сорбция - это объем жидкости, который подгузник выделяет назад под воздействием давление или внешней нагрузки. Требование Роскачества - обратно не должно выделяться больше 6 из 240 граммов впитавшейся жидкости. Способность удерживать влагу продемонстрировали товары только 13 торговых марок. Но были и лидеры, отдававшие обратно не более грамма влаги.

Есть мнение, что хороший подгузник должен быть "дышащим", то есть с хорошей воздухопроницаемостью. Но в природе таких подгузников не бывает, утверждают в Роскачестве. У всех протестированных подгузников - нулевой показатель воздухопроницаемости. Их нижний слой - пленка из полимерных материалов, которая в принципе не пропускает воздух. В противном случае она бы не могла удерживать влагу.

Если бы воздух проникал через боковые части подгузников, они бы тогда не плотно прилегали к телу ребенка и тоже пропускали жидкость. Показатель воздухопроницаемости даже не включен в ГОСТ на подгузники.

Говорить можно лишь о проницаемости пара. Как раз паропроницаемый внешний слой снижает риск возникновения опрелостей и раздражений, позволяет ребенку оставаться сухим.

Все подробности можно прочитать на сайте Роскачества.