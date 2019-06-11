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11.06.2019 11:08
Рубрика: Общество

Россияне гордятся армией, народом и спортом

Текст: Айсель Герейханова
Слово "Россия" ассоциируется у большинства граждан с понятиями "родина" (31%) и "великая держава" (29%). Так считают люди преимущественно старшего поколения, говорится в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

У каждого десятого респондента (9%) также возникает ассоциация с огромной территорией и большой страной. При этом социологи отмечают, что среди негативных ассоциаций россияне назвали низкий уровень жизни (6%), боль за страну и коррупцию (по 3%).

Директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов говорит, что чувство причастности к великой стране и ее истории формируется с возрастом. "Старшие поколения являются очевидцами как взлетов, так и падений и справедливо считают себя сотворцами истории Великой державы.", - отметил он. В то время как молодежь, по словам социолога, говорит на языке надежд и тревог. "Ассоциации молодежи часто связаны с условиями, в которых должна состояться их жизнь, и теми возможностями, которые страна может им предоставить", - подчеркнул он.

ВЦИОМ: 49% россиян довольны уровнем своей жизни

На вопрос, "что в современной России вызывает у вас чувство гордости", каждый пятый респондент (20%) указал на армию. На втором по популярности месте - ответ "народ, единство нации" (14%), на третьем - "спорт, победы спортсменов" (8%). 

Среди главных символов России опрошенные назвали герб, гимн и флаг, а также единство народа, его сплоченность и многонациональность (по 16%). Интересно, что 4% респондентов указали на медведя в качестве главного символа России, 3% - на березу.

Общество Соцсфера Социология Наука и образование ВЦИОМ
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