Самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга до китайского города Урумчи будут летать 8 раз в неделю

"Китайские южные авиалинии" увеличили частоту рейсов, соединяющих административный центр Синьцзян-Уйгурского автономного района Урумчи с Москвой и Санкт-Петербургом.

Как сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное", 8 июня стартовали полеты по прямому маршруту в Санкт-Петербург с четырьмя рейсами в оба конца в неделю. Впоследствии увеличится частота рейсов в Москву - также до четырех в неделю. Вылеты по обоим направлениям запланированы по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.

"Китайские южные авиалинии" со штаб-квартирой в Гуанчжоу имеют в своем парке 840 воздушных судов. По этому показателю авиакомпания лидирует в Азии и занимает третье место в мире. В прошлом году она обслужила 139 миллиона пассажиров. В этом туристическом сезоне авиакомпания выполняет более 160 международных рейсов в более чем 70 мест назначения по всему миру.